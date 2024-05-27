В Уфе без воды останутся 20 жилых домов, институт и рынок

В Уфе на этой неделе без воды останутся 20 жилых домов, Уфимский юридический институт МВД России и Гурьевский рынок, сообщили в пресс-службе ГУП «Уфаводоканал».

28 мая холодную и горячую воду отключат с 10:00 до 21:00 в 12 домах на улице Гагарина и в четырех на — Набережной реки Уфы.

29 мая с 10:00 до 23:00 без холодной воды останется Уфимский юридический институт МВД России и Гурьевский рынок.

30 мая холодную воду отключат в четырех жилых домах на улице Мушникова. Ограничение продлится с 11:00 до 23:00.

Отключение воды связано с ремонтными работами на водопроводах.

Венера Хисамова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте