Инфляция ускорилась до 7% в Нижегородской области в апреле

Годовая инфляция в Нижегородской области в апреле составила 6,98%, сообщили в Волго-Вятском управлении Банка России (ВВГУ ЦБ РФ) по данным Росстата.

Продукты подорожали в среднем на 8,5%, заметнее всего — яйца (+61,8%), сахар (+19,3%), фрукты и овощи (+15,8%).

Цены на непродовольственные товары выросли в среднем на 7%. В частности, стали дороже стройматериалы (+11,2%), инструменты и оборудование (+10,5%) и медицинские товары (+9,95%).

Стоимость услуг выросла в среднем на 5% за год. Заметно подорожали экскурсионные (+17,9%), медицинские (+11,7%) и телекоммуникационные услуги (+11,3%).

По данным ЦБ, сильнее всего рост цен в апреле ускорился в Приволжском и Сибирском федеральных округах, до 7,7% и 8,8% соответственно. В среднем по стране годовая инфляция составила 7,84%.

Елена Ковалева