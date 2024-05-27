Уфимец обвиняется в оскорблении полицейского

Калининский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело в отношении уфимца, обвиняемого в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) и его публичном оскорблении (ст. 319 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии, в марте этого года фигурант уголовного дела гостил у своей знакомой. В состоянии алкогольного опьянения он решил отправиться на автомобиле в магазин за спиртным. При выезде со двора обвиняемый столкнулся с припаркованной машиной и скрылся с места аварии, но позже вернулся. Мужчина оскорбил и несколько раз толкнул одного из прибывших на место ДТП полицейских, которые эвакуировали автомобиль.

Обвиняемый признал вину в преступлении.

Майя Иванова

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