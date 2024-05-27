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Проректор УУНиТ Азат Янгиров заключен под стражу на два месяца

Кировский районный суд Уфы по ходатайству органов предварительного следствия избрал меру пресечения 46-летнему проректору по стратегическому развитию Уфимского университета науки и технологий (УУНиТ) Азату Янгирову, сообщили в пресс-службе суда. Он заключен под стражу сроком на два месяца. Азата Янгирова подозревают в получении взятки в крупном размере, сопряженном с вымогательством (пп. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, с 2020 по 2023 год господин Янгиров, являясь ректором Института развития образования Башкирии, требовал от пяти подчиненных передать ему часть стимулирующих выплат «за общее покровительство и попустительство по службе, выражающиеся в неприменении к ним мер ответственности при выявлении в их действиях возможных нарушений». Он получил более 1,2 млн руб.

«В настоящее время подозреваемый задержан, по месту его работы и жительства проведены обыски, с ним проводятся следственные действия»,— сообщили в пресс-службе СК по Башкирии.

Азат Янгиров занимает должность проректора по стратегическому развитию УУНиТ с июня 2023 года.

Майя Иванова

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