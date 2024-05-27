Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Депутат нижегородского заксобрания Рустам Досаев приобрел издание «МК в Нижнем»

Руководитель регионального политсовета отделения партии «Новые люди» и депутат нижегородского законодательного собрания Рустам Досаев купил франшизу интернет-издания «Московский комсомолец» в регионе. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Предыдущая фотография
Депутат законодательного собрания Нижегородской области Рустам Досаев

Депутат законодательного собрания Нижегородской области Рустам Досаев

Фото: Коммерсантъ / Михаил Солунин

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Следующая фотография
1 / 2

Депутат законодательного собрания Нижегородской области Рустам Досаев

Фото: Коммерсантъ / Михаил Солунин

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

«Понимание, как развивать СМИ, у нас есть, поэтому будем стараться вывести "МК" в регионе на новый уровень!»— написал господин Досаев, который владеет газетой «Спорт НН» и одноименным Telegram-каналом.

Главным редактором «МК в Нижнем» назначен Антон Ганин, который в разные годы работал ведущим новостей на телеканале ННТВ, шеф-редактором в медиахолдинге «Столица Нижний», редактором отраслевого телевидения «Росатома».

Елена Ковалева

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...