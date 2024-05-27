Депутат нижегородского заксобрания Рустам Досаев приобрел издание «МК в Нижнем»

Руководитель регионального политсовета отделения партии «Новые люди» и депутат нижегородского законодательного собрания Рустам Досаев купил франшизу интернет-издания «Московский комсомолец» в регионе. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

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«Понимание, как развивать СМИ, у нас есть, поэтому будем стараться вывести "МК" в регионе на новый уровень!»— написал господин Досаев, который владеет газетой «Спорт НН» и одноименным Telegram-каналом.

Главным редактором «МК в Нижнем» назначен Антон Ганин, который в разные годы работал ведущим новостей на телеканале ННТВ, шеф-редактором в медиахолдинге «Столица Нижний», редактором отраслевого телевидения «Росатома».

Елена Ковалева