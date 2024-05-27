В Башкирии упразднят Резервный фонд

Депутаты Курултая Башкирии на пленарном заседании 30 мая планируют признать утратившим силу закон «О Резервном фонде Республики Башкортостан», сообщили в пресс-службе башкирского парламента.

Упразднение Резервного фонда республики — вопрос чисто технический, так как в последние годы его формирование не проводилось, применялись другие источники зарезервированных средств, пояснил председатель Курултая Константин Толкачев. Так, в соответствии с Бюджетным кодексом России практикуется механизм оперативного использования свободных остатков средств на едином счете бюджета, то есть деньги, не потраченные в предыдущем году, переходят в следующий. Кроме того, резервы, используемые на неотложные и непредвиденные расходы, формируются в структуре расходной части бюджета в составе резервного фонда правительства республики. Часть средств резервируется в составе утвержденных бюджетных ассигнований республиканских органов госвласти. «Так что фактически закон "О Резервном фонде Республики Башкортостан", принятый в 2013 году, на сегодня утратил актуальность»,— отмечается в сообщении.

Майя Иванова

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