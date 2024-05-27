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Нижегородское КБ «Вымпел» разработало концепцию сухогруза со сверхдлинным трюмом

КБ «Вымпел» (Нижний Новгород, входит в Объединенную судостроительную корпорацию) разработало концепт-проект универсального сухогруза-контейнеровоза проекта 00111 «Беломорец» со сверхдлинным грузовым трюмом. Об этом сообщает пресс-служба ОСК.

По данным пресс-службы, сухогруз может производиться в двух вариантах. Первый снабжен одновальной силовой установкой с трехперьевым рулевым устройством. Это позволит использовать отечественные двигатели мощностью от 1200 до 1600 кВт, и снизит топливные и эксплуатационные расходы, а также стоимость постройки судна.

Второй вариант — версия судна с увеличенным коэффициентом полноты 0,93, двухвальной энергетической установкой и повышенным дедвейтом.

Суда предназначены для перевозки контейнеров, генеральных, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, зерна и других навалочных грузов. Также их можно использовать для перевозки леса и пиломатериалов, металла в связках и рулонах и опасных грузов. Суда могут перевозить грузы через Беломоро-Балтийский канал.

Оба варианта проекта имеют один сверхдлинный грузовой трюм длиной 78,7м.

Андрей Репин

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