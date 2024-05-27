SuperJob: 43% нижегородских компаний не нанимают управленцев со стороны

В Нижнем Новгороде 43% компаний отдают предпочтение внутренним кандидатам при найме руководителей. Еще 16% работодателей предпочитают нанимать управленцев со стороны, сообщает портал SuperJob на основании данных собственного исследования.

В 40% организаций на руководящие должности одинаково часто назначают как внутренних кандидатов, так и пришедших извне.

Чаще всего своих сотрудников на руководящие должности назначают в сферах логистики и информационных технологий (по 48%). Тех, кто отдает предпочтение внешним кандидатам, сравнительно немного в этих отраслях, и все же чуть больше их в сфере услуг (19%).

Андрей Репин