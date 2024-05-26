Около двадцати летчиков пермского авиаполка награждены орденами Мужества

Во время Парада Победы в Перми в составе пешей колонны прошли 13 кавалеров ордена Мужества из состава 764-го истребительного полка (ИАП). Об этом в ходе мероприятия объявил комментатор парада. По данным собеседников «Ъ-Прикамье», всего в полку орденами Мужества награждены около двадцати летчиков. Несколько военнослужащих удостоены этой награды трижды и дважды. Всего госнаграды получили около сорока военнослужащих полка.

764-й ИАП был сформирован в Молотове в составе 87-й авиационной дивизии ПВО в 1952 году. Помимо него в аэропорту Большое Савино дислоцировались 763-й и 765-й полки, которые затем перевели в Комсомольск и Свердловскую область. На вооружение дивизия получила самолеты МиГ-15бис. В 1957–1959 годах 764-й ИАП освоил различные модификации сверхзвуковых истребителей МиГ-17 и МиГ-19. 1 мая 1960 года летчики полка Борис Айвазян и Сергей Сафронов поднимались на перехват разведчика U-2 Фрэнсиса Пауэрса под Свердловском. В 1970-е годы в полк поступили МиГ-25, а в начале 1990-х он получил истребители-перехватчики МиГ-31.