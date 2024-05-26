«Россети Урал»: непогода не оказала влияния на надежность электроснабжения

Компания «Россети Урал» сообщила о завершении ликвидаций повреждений сети в Прикамье в результате вчерашних порывов ветра. По данным сетевой организации, в результате воздействия неблагоприятных погодных условий (сильный порывистый ветер до 20 м/с) на ряде территорий Пермского края произошли отключения объектов электросетевого хозяйства. Наиболее пострадали северные районы Прикамья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пермэнерго Фото: Пермэнерго

Всего в работах по устранению последствий непогоды приняло участие 30 бригад в составе 120 человек с привлечением более 30 единиц техники.

Основной объем аварийно-восстановительных мероприятий в распределительной сети был завершен к утру 26 мая. В настоящее время специалисты «Пермэнерго» отрабатывают отдельные заявки потребителей по сети 0,4 кВ.

Погодные условия не оказали влияния на системную надежность электроснабжения жителей региона, заявили в компании