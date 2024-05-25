Пятеро пермских атлетов вошли в состав сборной страны

В Сочи завершился командный чемпионат России по легкой атлетике. По его итогам пятеро спортсменов представляющие Пермский край отобрались в состав сборной России для участия в Играх стран БРИКС.

В их числе: Екатерина Ивонина, ставшая победителем на дистанции 3000 м с препятствиями; Владимир Никитин, завоевавший золото на дистанции 5000 м и второе место на 1500 м.; Константин Холмогоров (второе место на дистанциях 800 м и 1500 м); Александр Лесной (показал второй результат в толкании ядра).

Все они будут защищать честь страны на Играх стран БРИКС, которые пройдут 12-23 июня в Казани.