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Коммерсантъ FM
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Бодипозитив XIX века

Вышел новый сезон сериала «Бриджертоны»

«Коммерсантъ Стиль» — о новом сезоне исторической саги о жизни аристократических слоев общества через призму современных реалий.

Фото: Liam Daniel / ©Netflix / Courtesy Everett Collection, East News

Фото: Liam Daniel / ©Netflix / Courtesy Everett Collection, East News

После всех историй страстной любви, которые мы пронаблюдали в предыдущих сезонах «Бриджертонов», Шонда Раймс, шоураннер сериала, известная такими хитами, как «Анатомия страсти» и «Как избежать наказания за убийство», вдруг обратилась к той же теме, но под несколько другим углом. Сериал, основанный на серии романов Джулии Куинн, показывает жизнь лондонского высшего света эпохи Регентства, и в центре повествования на сей раз оказывается Пенелопа Физерингтон, неудачливая в любви девушка из обедневшей аристократической семьи, начитанная, наделенная острым умом, независимым характером и — важная деталь образа — намного полнее своих сверстниц.

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Фото: East News / Laurence Cendrowicz / ©Netflix / Courtesy Everett Collection

Фото: East News / Liam Daniel / ©Netflix / Courtesy Everett Collection

Фото: East News / ©Netflix / Courtesy Everett Collection

Фото: East News / Liam Daniel /©Netflix / Courtesy Everett Collection

Фото: East News / Liam Daniel / ©Netflix / Courtesy Everett Collection

Фото: East News / Liam Daniel / ©Netflix / Courtesy Everett Collection

Фото: East News / Liam Daniel / ©Netflix / Courtesy Everett Collection

Фото: East News / Liam Daniel / ©Netflix / Courtesy Everett Collection

Фото: East News / Laurence Cendrowicz / ©Netflix / Courtesy Everett Collection

Фото: East News / Liam Daniel /©Netflix / Courtesy Everett Collection

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Фото: East News / Laurence Cendrowicz / ©Netflix / Courtesy Everett Collection

Фото: East News / Liam Daniel / ©Netflix / Courtesy Everett Collection

Фото: East News / ©Netflix / Courtesy Everett Collection

Фото: East News / Liam Daniel /©Netflix / Courtesy Everett Collection

Фото: East News / Liam Daniel / ©Netflix / Courtesy Everett Collection

Фото: East News / Liam Daniel / ©Netflix / Courtesy Everett Collection

Фото: East News / Liam Daniel / ©Netflix / Courtesy Everett Collection

Фото: East News / Liam Daniel / ©Netflix / Courtesy Everett Collection

Фото: East News / Laurence Cendrowicz / ©Netflix / Courtesy Everett Collection

Фото: East News / Liam Daniel /©Netflix / Courtesy Everett Collection

Этого комбо достаточно, чтобы испытывать трудности в воплощении единственного стоящего занятия для светской девушки — правильно выйти замуж. В исполнении ирландской актрисы Николы Кофлан (кто-то, возможно, успел заметить ее игру в комедии «Девочки из Дерри») роль гадкого утенка выглядит манифестом всех тех, кому приходится прикладывать усилия, чтобы быть замеченным и услышанным. Пенелопа решает сменить статус неудачницы, взять свою жизнь под свой контроль — и с помощью модной модистки меняет свой облик. В реальном мире мы знаем, что новое платье не может решить все наши проблемы (как бы нам этого ни хотелось), однако, экранная героиня верит именно в эту логику.

Перед нами — классический роман о том, как друзья стали любовниками; главная героиня, решившая найти мужа и оставить свою сумасшедшую семью, испытывает трудности в сердечных делах, а Колин (его играет Люк Ньютон), только что вернувшийся из европейского турне, искренне хочет ей помочь в ее матримониальных устремлениях. Вскоре эти двое начинают влюбляться друг в друга и быстро развивается новая драматическая история.

Предыдущая фотография

Фото: East News / Liam Daniel / ©Netflix / Courtesy Everett Collection

Фото: East News / Liam Daniel / ©Netflix / Courtesy Everett Collection

Фото: East News / Liam Daniel / ©Netflix / Courtesy Everett Collection

Фото: East News / Liam Daniel / ©Netflix / Courtesy Everett Collection

Фото: East News / Liam Daniel / ©Netflix / Courtesy Everett Collection

Фото: East News / Liam Daniel / ©Netflix / Courtesy Everett Collection

Фото: East News / Laurence Cendrowicz / ©Netflix / Courtesy Everett Collection

Фото: East News / Liam Daniel /©Netflix / Courtesy Everett Collection

Фото: East News / Liam Daniel /©Netflix / Courtesy Everett Collection

Фото: East News / Liam Daniel /©Netflix / Courtesy Everett Collection

Фото: East News / Liam Daniel /©Netflix / Courtesy Everett Collection

Фото: East News / Liam Daniel /©Netflix / Courtesy Everett Collection

Фото: East News / Liam Daniel /©Netflix / Courtesy Everett Collection

Фото: East News / Liam Daniel /©Netflix / Courtesy Everett Collection

Фото: East News / Liam Daniel /©Netflix / Courtesy Everett Collection

Фото: East News / Liam Daniel /©Netflix / Courtesy Everett Collection

Следующая фотография
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Фото: East News / Liam Daniel / ©Netflix / Courtesy Everett Collection

Фото: East News / Liam Daniel / ©Netflix / Courtesy Everett Collection

Фото: East News / Liam Daniel / ©Netflix / Courtesy Everett Collection

Фото: East News / Liam Daniel / ©Netflix / Courtesy Everett Collection

Фото: East News / Liam Daniel / ©Netflix / Courtesy Everett Collection

Фото: East News / Liam Daniel / ©Netflix / Courtesy Everett Collection

Фото: East News / Laurence Cendrowicz / ©Netflix / Courtesy Everett Collection

Фото: East News / Liam Daniel /©Netflix / Courtesy Everett Collection

Фото: East News / Liam Daniel /©Netflix / Courtesy Everett Collection

Фото: East News / Liam Daniel /©Netflix / Courtesy Everett Collection

Фото: East News / Liam Daniel /©Netflix / Courtesy Everett Collection

Фото: East News / Liam Daniel /©Netflix / Courtesy Everett Collection

Фото: East News / Liam Daniel /©Netflix / Courtesy Everett Collection

Фото: East News / Liam Daniel /©Netflix / Courtesy Everett Collection

Фото: East News / Liam Daniel /©Netflix / Courtesy Everett Collection

Фото: East News / Liam Daniel /©Netflix / Courtesy Everett Collection

Получилось несколько нетипично — выпустив четыре серии сезона сериала стриминговая платформа Netflix вдруг придержала выход оставшейся части до середины июня. Однако, просмотра этих серий хватит, чтобы ухватить главную суть и ждать развязки. Уверена, она будет такой же яркой и парадоксальной, как и само шоу — начиная с самой первой серии первого сезона.

Ирина Кириенко

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