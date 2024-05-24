Энергетики направят на реконструкцию пермского сквера около 25 млн руб.

Финансирование работ по реконструкции сквера в Перми у «Дома Чекистов» на ул. Сибирской, 32 возьмет на себя «Россети Урал». В компании это подтверждают. По данным «Ъ-Прикамье», речь идет примерно о 25 млн руб., это средства благотворительной программы «Россети Урал».

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Работы на объекте начнутся в ближайшее время. В сквере будут высажены лиственницы, клены, ясени и яблони, облагорожен медоносный газон. В период выполнения работ по благоустройству площадки будут организованы экологические мастер-классы по созданию скворечников. Доступ в сквер будет обеспечен и для людей с ограниченными возможностями.

Отметим, что внутри сквера будет установлен памятник героям СВО. Он также будет создан на средства частного инвестора. Его имя властями не раскрывалось.