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обновлено 16:43

Власти Перми рассчитывают застроить жильем участок в больничном городке в Закамске

Администрация Перми обратилась в комиссию по землепользованию и застройке с предложением сменить территориальную зону на участке больничного городка на ул. Шишкина, 20. Мэрия попросила установить на свободной больничной территории 1,4 га, расположенной между хосписом, ЖК «Соловьи», детской поликлиникой №4 и Первым травмпунктом, зону среднеэтажной жилой застройки Ж-2. Сейчас указанная земля относится к зоне учреждений здравоохранения ЦС-1.

Представитель краевого минимущества пояснила, что площадка на ул. Шишкина, 20, находится в муниципальной собственности. Смена зонирования обусловлена тем, что администрация планирует вовлечь ее в оборот. Член комиссии, депутат гордумы Михаил Черепанов спросил, отказывается ли город от дальнейшего развития больничного корпуса. По словам главы минимущества Ларисы Ведерниковой и руководителя городского департамента градостроительства и архитектуры, площадка на ул. Шишкина, 20, не востребована. Вовлечение ее в оборот было предварительно согласовано с региональным минздравом. Лариса Ведерникова пообещала, что к следующему заседанию комиссии по этому вопросу будет подготовлена официальная позиция минздрава.

После короткого обсуждения предложения администрации проект по смене зонирования на ул. Шишкина, 20, направили на публичные слушания.

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