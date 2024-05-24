Гостям готовят программки

Петербургский международный экономический форум составил развлекательную программу. В сети появилось расписание как официальных, так и неформальных мероприятий: гости смогут посетить экскурсии, приемы и закрытые вечеринки. ПМЭФ в этом году пройдет в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня. Свое участие, по данным «Росконгресса», уже подтвердили 6 тыс. человек из 110 стран. Как именно будут развлекать участников? И как город готовится к приему гостей? Подробности — у Екатерины Вихаревой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

До старта сессий Международного экономического форума в Санкт-Петербурге остается чуть меньше двух недель. Досуг уже распланировали и организаторы, и участники. А вот городские службы пока не спешат приступать к подготовке, заметил редактор “Ъ-СПб” Андрей Цедрик: «Что заметно со стороны горожанина? Например, 250 тыс. цветов, высаженных к ПМЭФу. Действительно, это видно. В целом все-таки у нас ближайший праздник — это 27 мая, День рождения Санкт-Петербурга. Сейчас украшение пока посвящено именно Дню города. Но я так понимаю, что после этого уже начнется полномасштабное оформление Северной столицы к международному экономическому форуму».

Официальная культурная программа ПМЭФа в этом году оказалась очень насыщенной. Участникам предлагают посетить десятки музеев, сходить в театры и прогуляться по городу с экскурсиями. Впрочем, на некоторые мероприятия все же придется покупать билет. Несмотря на это культурные центры всегда вызывают большой ажиотаж, продолжает Андрей Цедрик:

«Те делегации, которые официально оформлены, однозначно попадут и в Эрмитаж, и в Русский музей. Конечно, будет и много частных гостей. Придется толкаться, пробивать билеты.

Аншлаги точно будут с 5 по 8 июня, может быть, и позже. Для гостиничной отрасли однозначно это важнейшая часть, цены подрастают. Естественно, это означает прирост большой выручки для отельеров и рестораторов».

Неформальную вечернюю программу традиционно организовывают сами компании-участницы. В этом году, например, выступить на мероприятиях предложили Басте, Григорию Лепсу, Инстасамке, группам «Чиж», «Любэ» и «Руки вверх». Вход на такие вечера закрытый, по приглашениям.

СМИ сообщают, что стоимость проживания в премиальных отелях во время проведения ПМЭФ вырастет в три-восемь раз. Впрочем, это не влияет на спрос, в некоторых гостиницах на нужные даты мест уже нет, рассказал владелец отеля «Гельвеция» Юнис Теймурханлы: «В основном это одни и те же гости, которые приезжают на форум из года в год, случайных людей там не бывает.

Как правило, компании выбирают себе любимые отели, присматривают их, поэтому говорить о наличии мест уже не приходится. Еще месяц назад какие-то единичные номера оставались, но сейчас уже, к сожалению, нет».

По прогнозам, загрузка гостиниц высшей ценовой категории на период сессий форума составит 95%, а вот спрос на организацию досуга еще не достиг пика. Как рассказали “Ъ FM” в компании Nevatrip, гости города еще могут оставить заявку на аренду яхт и забронировать водную прогулку: «Есть, например, вариант поездки на катере Blueberry, продолжительность которой примерно 1 час 15 минут. Он вмещает до шести-семи человек. Можно и днем, и вечером покататься. Аренда обойдется от 13 тыс. руб. за час. Есть ставка в 14 тыс. руб. В этом случае речь идет о большом катере вместимостью до 11 человек. Есть обычный стандартный речной трамвайчик, который обойдется примерно в 7–8 тыс. руб. Кроме того, за дополнительную плату можно заказать кейтеринг».

В этом году за участие в международном экономическом форуме придется заплатить минимум 1,2 млн руб. Стоимость за год выросла на 25%.

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Ульяна Горелова