Зарубежные СМИ: Как проходят учения КНР рядом с Тайванем?

Тайвань привел армию в режим повышенной готовности из-за учений Китая. В небо подняты истребители, также активизированы ракетные, военно-морские и сухопутные подразделения. Власти острова утверждают, что за ночь зафиксировали вблизи острова 50 самолетов, из них 35 пересекли условную морскую границу с КНР. Государственные СМИ Китая писали, что учения должны «послужить суровым наказанием за сепаратистские действия». 20 мая официально вступил в должность новый глава Тайваня. В инаугурационной речи Лай Циндэ 31 раз произнес слово «демократия» и призвал Пекин «выбрать диалог вместо конфронтации». Зарубежные СМИ отмечают, что военные учения стали самыми масштабными более чем за год. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Taiwan Defence Ministry, Reuters Фото: Taiwan Defence Ministry, Reuters

Китай направил к Тайваню десятки загруженных снарядами боевых самолетов, несколько эсминцев и фрегатов, пишет The Washington Post. Учения, получившие название «Объединенный меч», должны отработать удары по «важнейшим объектам», сообщили в Пекине. А, кроме этого, считают эксперты, имитировать блокаду Тайваня. Плавная эскалация уже создала дилемму региональной безопасности для Вашингтона и его союзников: китайские корабли продвигаются все глубже в Тихий океан, «повышая опасность просчетов или аварий».

Еще в январе 2024-го Пекин предупреждал, что победа Лая Циндэ на выборах может спровоцировать конфликт, напоминает CNN. В прошлом политик был открытым сторонником независимости Тайваня: с годами взгляды Лая смягчились, но Пекин его не простил. А глава КНР Си Цзиньпин ясно дал понять, что считает решение тайваньского вопроса частью своего наследия. Очередные военные учения Пекин назвал «наказанием» за «провокацию» в инаугурационной речи нового президента: Лай Циндэ пообещал сохранить статус-кво в Тайваньском проливе, но также призвал активнее защищать суверенитет острова. Китайские власти ухватились и за формулировки: для обозначения Тайваня Лай использовал слово «государство».

Новая демонстрация силы была ожидаемой, ведь на исход выборов в январе Китай отреагировал спокойно, пишет The Guardian. Масштаб учений пока скромнее, чем в 2022-2023 годах: без боевой стрельбы и запуска ракет. Аналитики и западная разведка полагают, что не позднее 2027 года армия Китая получит инструкцию быть готовой к военному конфликту. В то же время растет обеспокоенность, что вместо тотального нападения Пекин усилит активность в «серой зоне»: такие операции будет трудно предугадать и, соответственно, на них ответить.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".