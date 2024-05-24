«Синие воротнички» срываются с мест

Токарю теперь платят больше, чем коммерческому директору: как выяснил “Ъ FM”, дефицит представителей рабочих профессий вынуждает бизнес индексировать зарплаты в среднем на 20% в год. Но даже такое повышение не решает всех проблем — сотрудников активно перекупают ВПК и предприятия на новых территориях. Что происходит на рынке труда «синих воротничков»? И где их взять? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Меняю один "белый воротничок" на три "синих": так бизнес характеризует общую ситуацию с представителями рабочих профессий. Рынку, по разным данным, сегодня не хватает от 2,5 млн до 5 млн человек, и взять их, по сути, неоткуда. И проблема не только в демографии — таких специалистов, как утверждают собеседники “Ъ FM”, активно забирают ВПК и компании на новых территориях. На этом фоне нехватку персонала испытывают все предприятия, подчеркнул основатель ГК «Кабош» Дмитрий Матвеев:

«Мы потеряли процентов 70-80 людей. Им предлагались лучшие перспективы. Когда мы говорим про новые территории, то там сотрудникам предоставляли квартиру и зарплату в два раза больше.

Пока не все вакансии у нас закрыты. В некоторых случаях мы на замену нашли менее квалифицированных специалистов и стараемся готовить себе новые кадры. Делаем, конечно, и совмещения, просто у нас нет развития».

Государство — главный конкурент на рынке найма рабочих профессий. Зарплаты на заводах уже в районе 200 тыс. руб. И если выбирать, то многие предпочитают ВПК, где бонусом идет вахтовый метод. Ситуацию осложняет и внутренняя миграция, особенно в регионах, что ближе к столице, продолжает Дмитрий Матвеев: «Когда вы нанимаете человека, допустим, в Псковской области, то там его зарплата составляет, к примеру, 80 тыс. руб. Если же вы его перевозите, то его оклад будет уже 120-130 тыс. руб., плюс жилье. Итого он вам начинает обходиться в два раза дороже. А куда это все ложится? Это ложится на себестоимость продукции».

Еще сложнее найти таких специалистов в Москве, добавляет гендиректор завода «Элкат» Максим Третьяков. По его словам, многие ушли работать в сервисы такси и службы доставки, а выпускники колледжей морально не готовы идти на производство: «Я, например, ищу токаря. Сейчас у нас стоит оклад в 250 тыс. руб., и мы не можем найти работника. Чтобы вы понимали, мой коммерческий директор получает 150 тыс. руб. Так вот, он предложил своему сыну пройти обучение и прийти работать к нам токарем, тем более мы готовы оплачивать учебу. Молодой человек мог бы спокойно зарабатывать 200 тыс. руб. Но он ответил, что у нас тут скучно и он лучше будет самокаты чинить.

Фактически мы конкурируем за ограниченный пул "синих воротничков". Сильно выросло оборонное производство, что потянуло за собой всех смежников, в частности, обрабатывающую промышленность.

Они стали расширять производство и, естественно, "пылесосить" рынок. Никаких других способов, кроме как переманивать их на более высокую зарплату, нет и не будет».

Но остановить текучку персонала только индексацией окладов не получится, уверен совладелец компании «Технониколь» Сергей Колесников: «В прошлом году мы подняли зарплаты на 19%. В этом, думаем, она вырастет примерно на столько же. Если бы мы этого не сделали, текучка была бы намного выше. Существуют нефинансовые механизмы — это интересные проекты, продвижение по службе. Если в долгосрочной перспективе, то надо рожать; в краткосрочной — пускать мигрантов. Это тоже болезненный вопрос. Важно, конечно, принимать иностранцев, которые близки к культуре российского общества».

Но после теракта в «Крокусе Сити Холле» в марте 2024-го вопрос с мигрантами пока стоит на паузе. Да и сложно будет найти среди них высококвалифицированные кадры. А именно они сегодня необходимы отрасли: персонал с опытом и своими наработками колледжи и профессиональные училища не выпускают. Научить сотрудников, конечно, можно, но это не только деньги, но и время.

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