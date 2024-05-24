Кандидаты сделали ставку на дебаты

Семь из десяти американцев опасаются беспорядков после президентских выборов. Такие данные показывает опрос агентства Reuters и компании Ipsos. Ранее президент Джо Байден не исключил, что его конкурент Дональд Трамп откажется признать результаты выборов, если снова проиграет. До голосования осталось меньше полугода. 23 мая экс-участница президентской гонки Никки Хейли сообщила, что будет голосовать за Трампа, хотя и подчеркнула, что ее однопартиец «не был идеальным» в важных политических вопросах. В середине мая Джо Байден вызвал республиканца на дебаты, которые состоятся 27 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jonathan Ernst/File Photo, Reuters Фото: Jonathan Ernst/File Photo, Reuters

Очная дискуссия может стать одним из последних шансов для демократа переломить ситуацию в свою пользу, считает американист, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов: «Опросы показывают, что у Трампа есть небольшое преимущество в пределах 1-2% в целом по стране, но важнее другое. Исход гонки в США решают, как правило, колеблющиеся штаты, где нет четких партийных предпочтений. Например, в Северной Каролине, Неваде, Аризоне преимущество республиканца приближается к 5%. Джо Байден не смог пока найти стратегию, которая позволила бы ему эту ситуацию преодолеть. Именно поэтому его команда согласилась на дебаты.

Это будут самые ранние дебаты в истории американских президентских выборов. Джо Байден в их рамках планирует напомнить избирателям, почему президентство Трампа было таким проблемным, сколько людей он от себя отвадил.

Что касается республиканца, то его команда уверена, что Байден уже совсем не такой, каким был в 2020 году, что он сам уже как участник дебатов физически, морально, эмоционально и интеллектуально не дотягивает даже до своего прежнего уровня. Мы помним, что во время обращения к двум палатам Конгресса демократ продемонстрировал прыть в том, что касается публичных выступлений. Не нужно рисовать, конечно, Байдена совсем уже синильным безумным стариком, но при этом и не нужно маскировать те проблемы, которые у него, действительно, существуют».

Сейчас Дональд Трамп проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам. Одно из них касается секретных документов, которые политик якобы хранил у себя в резиденции, другое связано с беспорядками в Вашингтоне и штурме Капитолия 6 января 2021 года. Третье — о фальсификации документов, касающихся финансирования избирательной кампании Трампа. В этом же деле фигурирует и порноактриса Сторми Дэниелс, которой политик якобы заплатил за молчание об их романе.

Кроме того, Верховный суд сейчас рассматривает вопрос о том, можно ли преследовать бывших президентов. Трамп настаивает на полном уголовном иммунитете. От вердикта будет зависеть ход дел, где республиканцу грозит тюремный срок. Впрочем, суды могут посчитать, что в некоторых случаях Трамп действовал не как политик, а как частное лицо и тогда он может быть приговорен к заключению. Однако вероятность того, что это произойдет до выборов, невелика, считает политолог-американист Ян Веселов:

«К выборам много чего может измениться. Допустим, Трампа признают виновным по нью-йоркскому делу. Согласно опросам, 5-6% избирателей в этом случае готовы поменять свой выбор с республиканца на демократа. Нью-йоркское дело пока единственное, которое, скорее всего, рассмотрят к выборам. В США присяжные выносят именно вердикт по виновности или не виновности. Решение же о самом наказании определяется судом на отдельном заседании, причем иногда зазор между этими двумя процедурами может составлять несколько месяцев.

Таким образом даже если Трампа признают виновным и если судья, допустим, решит наложить какой-то тюремный срок на него, то это может случиться и после выборов. Кроме того, еще есть время между выборами и инаугурацией, которая проходит в январе. То есть возможно, что наказание будет назначено в этот период.

Потенциально политика тогда могут посадить. Но есть и достаточно фантастические сценарии: республиканец теоретически может управлять страной из тюрьмы, присвоив ей статус федеральной и сделав ее формально как бы своей резиденцией.

Что касается процедуры помилования, то президент может прибегнуть к ней в отношении кого-либо только по федеральным обвинениям. Разбирательства, связанные с 6 января и секретными документами, о выплатах Сторми Дэниэлс в Нью-Йорке и в отношении результатов выборов в Джорджии, — это местные дела, на них президентское помилование не распространяется».

Между тем из опроса компании Redfield & Wilton Strategies следует, что певица Тейлор Свифт может убедить 22% демократов отдать голос за кандидата от Республиканской партии, если публично поддержит его. Ранее газета Hill отметила, что предвыборный штаб Байдена крайне заинтересован в поддержке со стороны исполнительницы. В феврале каждый пятый американец верил в теорию заговора, что Тейлор Свифт работает на Байдена. Такие данные приводят исследователи Университета Монмута, The Wall Street Journal.

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Даниил Бабкин