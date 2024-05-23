Telegram хватает «звезды»

В Telegram появится новая валюта. 12 июня мессенджер запускает Telegram Stars. Это баллы, с помощью которых пользователи будут оплачивать все цифровые товары и услуги в ботах и мини-приложениях, сообщает интернет-издание «Код Дурова». До сих пор подобные платежи можно было проводить вне платформы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

С чем связано нововведение? И как оно повлияет на пользователей? Медиа-исследователь, сооснователь коммуникационного агентства Breaking Trends Юлия Загитова считает, что это плохая новость прежде всего для владельцев каналов с платным доступом: «Это результат конфликта Павла Дурова с Apple. Он про него говорил и в интервью, и всем это известно, что Telegram сильно мешает Apple. Они пытаются ограничить его в экспансии рынка мессенджеров. Проблема в том, что это сильно меняет в первую очередь рынок ботов с платными подписками в Telegram.

Сейчас пользователь со своей карты оплачивает бот и получает доступ в закрытый Telegram-канал. Сейчас структура будет меняться. И большой вопрос, насколько это будет удобно. Это нововведение дает негативные последствия для тех, у кого есть рекуррентные платежи. Каким образом теперь будет взаимодействие с этими пользователями, непонятно. Слетят ли эти платежи или нет. Очень много инвестиций вкладывали в боты, в платные подписки. На рынке появляется новый проект Telegram Stars. Вообще, новость скорее не позитивная. И видно, что Дурова вынудили это сделать. Данный шаг поменяет правила игры для тех людей, которые владеют ботами и инвестируют в эту историю».

В то же время в последние месяцы Telegram активно внедряет блокчейн TON — это проект, над которым несколько лет назад начинал работать Павел Дуров. Ожидается, что разработчики мини-приложений и ботов смогут в любое время вывести Telegram Stars в TON. Есть риск, что новая система повредит блокчейн-проекту, считает консультант по криптовалютам Сергей Пушкарев: «Stars пока не противоречит правилам App Store. Других вариантов у Telegram практически не остается. Иначе их могут просто удалить из магазина приложений. Однозначно Stars менее удобны, это однозначно не валюта, а, по сути, баллы, которые Telegram вынужден ввести, чтобы хоть как-то продолжить давать монетизацию.

Что с этими баллами можно будет делать и как их использовать? Сейчас они стараются четко не отвечать на этот вопрос, чтобы попытаться сохранить как можно больше юзкейсов для TON, для своей существующей валюты. Сделать Stars криптовалютой уже будет, скорее всего, невозможно. Они не смогут ходить по блокчейну, безопасно и прозрачно передаваться. Что делать с этими Stars, пока до конца не понятно.

Насколько это плохие новости для инвесторов TON? Интересный момент. С одной стороны, у TON будет меньше юзкейсов для использования и, соответственно, будет ниже спрос. А, с другой, есть такой важный фактор, который многие забывают: если TON уберут из приложений внутри Telegram, которые ведут незаконную деятельность, то у TON пропадет юзкейс незаконного использования, и он получит больше легитимности. Если обобщать, это плохие новости, которые могут привести к хорошему результату благодаря легитимизации экосистемы TON».

С 12 июня пользователи мессенджера смогут приобретать Telegram Stars через App Store или Google Play в зависимости от операционной системы.

Также издание «Код Дурова» отмечает, что если мессенджер загружен не из этих магазинов, есть вероятность сохранения прежней схемы оплаты услуг и товаров Telegram.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Анна Кулецкая