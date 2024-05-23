Дробление бизнеса проверят на умысел

Амнистию за дробление бизнеса выдадут не всем организациям. Правительству следует разграничить случаи вынужденного деления и умышленного уклонения от уплаты налогов. Об этом говорится в письме главы комитета Совета федерации по экономической политике Андрея Кутепова в адрес вице-премьера Александра Новака. С документом ознакомились «Ведомости». Кроме того, в Совфеде считают, что амнистию нужно проводить не менее года, например, на протяжении всего 2025-го.

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Как эти предложения могут влиять на процедуру? Адвокат, партнер юридической компании Tax Adviser Алексей Яковлев отметил, что сейчас нет четких критериев, какое дробление можно считать вынужденным: «Меня смутили предложенные критерии, особенно касающиеся, как говорят юристы, субъективной части — умышленно или неумышленно происходило дробление.

Это очень неопределенная категория. Понятно, что стараются избежать каких-то крайних случаев, чтобы амнистию не могли получить те, кто не должен на нее претендовать. С другой стороны, очень много так называемых серединных ситуаций. Предприниматель, который помимо ООО, регистрировал еще и не одно ИП, он разве не понимал, что тем самым разделяет бизнес на несколько и, соответственно, получает возможности использовать спецрежимы?

Кто будет проверять, умышленно или неумышленно производилось дробление? В каком порядке это будет происходить? Налоговики? Здорово, конечно, но они же в каждом конкретном случае будут разбираться.

По сути, проверяющие будут решать, умышленно или неумышленно произошло дробление. Амнистия, как и налоговые преференции, это очень противоречивое понятие, суперльгота, и выдать ее справедливо в принципе очень сложно, практически невозможно».

На какие критерии могут опираться проверяющие при определении вынужденного или умышленного дробления предположил руководитель дирекции юридической фирмы Vegas Lex Кирилл Никитин. Однако на практике нередко возникают спорные ситуации, подчеркивает собеседник “Ъ FM”: «Если говорить о признаках нелегального дробления бизнеса, то налоговыми органами и судами в этом качестве используются такие показатели, как общее руководство компаний, одна клиентская база, одни сотрудники, один центр принятия решений и так далее. И, наоборот: для определения именно легального дробления используются разные работники, разные центры принятия решений, разные клиенты, разные сферы и так далее.

В качестве яркого примера — зерновая хартия, которая заключается с сельскохозяйственными производителями. По тексту данной хартии организациям предписано создавать в рамках одной группы компании, работающие с НДС и без НДС — это тот случай, когда дробление является не то что обоснованным, но и прямо предписываемым.

Однако на практике даже в случае применения компанией зерновой хартии в ходе налоговых проверок зачастую вменяется именно незаконное дробление бизнеса. И вот в этом как раз есть проблема».

В «Опоре России» на прошлой неделе говорили, что амнистии не хватает четких критериев, а предпринимателям — мотивации, чтобы выйти из серой зоны. Кроме того, бизнес-объединение попросило дать определение дроблению бизнеса. Оно направила письмо в Федеральную налоговую службу.

Ужесточение критериев амнистии может привести к тому, что под нее подпадет совсем небольшое количество компаний, считает партнер Taxology Леонид Сомов: «Чем больше появится обозначенных параметров амнистии, тем лучше мы будем видеть все детали, тем больше будет ограничений у этой амнистии. И я не исключаю, что в конечном итоге под амнистию подпадет совсем незначимое количество юридических лиц, бизнесов, потому что уже, например, было озвучено, что амнистия коснется случаев дробления, где существует не более двух юридических лиц в такой схеме.

Но это крайне редкие случаи, мало кто использует всего два юридических лица. Также были озвучены параметры, связанные с размером максимальной выручки, — две предельные выручки на всю группу компаний. Это тоже слишком маленький показатель. Не получится ли так, что кто-то действительно подпадет под амнистию, но сама по себе схема дробления как применялась, так и будет применяться. Не потеряет ли своей привлекательности, к сожалению?»

Проработать амнистию для малого и среднего бизнеса поручил президент России Владимир Путин. Он указал, что многие предприниматели «были вынуждены» использовать схемы налоговой оптимизации, так как платежи с перехода с упрощенной схемы на основную резко вырастают.

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Елена Иванова