American Express уходит по собственному
Почему ликвидация «Америкэн Экспресс Банка» не вызвала интереса у инвесторов
Президент Владимир Путин подписал документ, который позволит «Америкэн Экспресс Банку» запустить процесс добровольной ликвидации в России. Решение принято в соответствии с указом «о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств». Собеседники “Ъ FM” допускают, что российская структура американской компании оказалась неинтересна другим участникам рынка. Или же оператор платежной системы отказался ее продавать.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Компания приостановила работу в России после начала боевых действий на Украине. Тогда же Банк России исключил ее из реестра платежных систем. Хотя банковская лицензия у нее осталась, и это ценный актив на рынке, отметил партнер юридической фирмы Orlova\Ermolenko Александр Ермоленко: «Так бывает, это не совсем рыночная ситуация. То есть вроде есть актив, тем более банковская лицензия, это большие деньги, и вдруг это превращается в пыль. Но, на самом деле, есть моменты политические, имиджевые.
Тут непонятно: никто не захотел покупать или не захотели продавать. Когда не хотят продавать, но есть кто-то, кто хочет купить, то может быть спорная для аналитиков ситуация. А здесь, возможно, и не было желающих особенно. Поскольку эта организация была встроена, то есть это не совсем банк, нельзя просто взять и начать работать как банк с потребителями и организациями. Возможно, в этом дело.
Банковская лицензия на осуществление деятельности в качестве банка или кредитной организации — это штука, которую в России достаточно сложно получить. То есть лицензия сама по себе является активом. Главное, чтобы лицензия была такая, какая нужно. Дальше банк просто переименовывается и появляется как будто новая организация, хотя на самом деле это старый банк, и лицензия старая».
Выпущенными за рубежом картами American Express нельзя воспользоваться в магазинах или банкоматах на территории России. А местные карты перестали работать за пределами страны. То же самое произошло с Visa и Mastercard. При этом они свои дочерние компании не ликвидировали, местным структурам даже удалось значительно улучшить свои финансовые результаты в 2023 году.
Но «Америкэн Экспресс Банк» на фоне конкурентов не мог похвастаться такой устойчивостью, отметил глава ассоциации «Финансовые технологии» Роман Прохоров: «Они резко урезали расходы, при этом сохранилась доходная часть. У них есть остатки на депозитах, соответственно, Mastercard вообще вышел с прибылью по прошлому году, а Visa существенно сократила убыток. А у American Express объем бизнеса был на порядок меньше, соответственно, они решили, что проще его списать и не ждать.
Российских покупателей вряд ли этот актив заинтересует. Возможно, азиатских, но там возникнет вопрос с необходимостью выносить это на правкомиссию, соответственно, дадут там разрешение, не дадут, неизвестно».
В компании Mastercard в конце 2023 года заявляли, что не приняли решение о ликвидации или сдаче лицензии российской структуры. В Visa отмечали, что не имеют «планов относительно возобновления операционной деятельности» в России.
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