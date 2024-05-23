American Express уходит по собственному

Президент Владимир Путин подписал документ, который позволит «Америкэн Экспресс Банку» запустить процесс добровольной ликвидации в России. Решение принято в соответствии с указом «о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств». Собеседники “Ъ FM” допускают, что российская структура американской компании оказалась неинтересна другим участникам рынка. Или же оператор платежной системы отказался ее продавать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Компания приостановила работу в России после начала боевых действий на Украине. Тогда же Банк России исключил ее из реестра платежных систем. Хотя банковская лицензия у нее осталась, и это ценный актив на рынке, отметил партнер юридической фирмы Orlova\Ermolenko Александр Ермоленко: «Так бывает, это не совсем рыночная ситуация. То есть вроде есть актив, тем более банковская лицензия, это большие деньги, и вдруг это превращается в пыль. Но, на самом деле, есть моменты политические, имиджевые.

Тут непонятно: никто не захотел покупать или не захотели продавать. Когда не хотят продавать, но есть кто-то, кто хочет купить, то может быть спорная для аналитиков ситуация. А здесь, возможно, и не было желающих особенно. Поскольку эта организация была встроена, то есть это не совсем банк, нельзя просто взять и начать работать как банк с потребителями и организациями. Возможно, в этом дело.

Банковская лицензия на осуществление деятельности в качестве банка или кредитной организации — это штука, которую в России достаточно сложно получить. То есть лицензия сама по себе является активом. Главное, чтобы лицензия была такая, какая нужно. Дальше банк просто переименовывается и появляется как будто новая организация, хотя на самом деле это старый банк, и лицензия старая».

Выпущенными за рубежом картами American Express нельзя воспользоваться в магазинах или банкоматах на территории России. А местные карты перестали работать за пределами страны. То же самое произошло с Visa и Mastercard. При этом они свои дочерние компании не ликвидировали, местным структурам даже удалось значительно улучшить свои финансовые результаты в 2023 году.

Но «Америкэн Экспресс Банк» на фоне конкурентов не мог похвастаться такой устойчивостью, отметил глава ассоциации «Финансовые технологии» Роман Прохоров: «Они резко урезали расходы, при этом сохранилась доходная часть. У них есть остатки на депозитах, соответственно, Mastercard вообще вышел с прибылью по прошлому году, а Visa существенно сократила убыток. А у American Express объем бизнеса был на порядок меньше, соответственно, они решили, что проще его списать и не ждать.

Российских покупателей вряд ли этот актив заинтересует. Возможно, азиатских, но там возникнет вопрос с необходимостью выносить это на правкомиссию, соответственно, дадут там разрешение, не дадут, неизвестно».

В компании Mastercard в конце 2023 года заявляли, что не приняли решение о ликвидации или сдаче лицензии российской структуры. В Visa отмечали, что не имеют «планов относительно возобновления операционной деятельности» в России.

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Иван Корякин