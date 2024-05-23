«Золота зарыто в местных джунглях чуть ли не на миллиард долларов»

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о необитаемой территории Коста-Рики, которая из пристанища пиратов превратилась в Мекку дайверов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reinhard Dirscherl / ullstein bild / Getty Images Фото: Reinhard Dirscherl / ullstein bild / Getty Images

Остров Кокос сегодня. Он расположен в Тихом океане, в 600 км от побережья Коста-Рики, территориям которой и принадлежит. Это самый большой необитаемый остров в мире, хотя необитаемым его назвать сложно. Здесь находится Национальный парк Кокос, а воды вокруг постоянно бороздят катера с аквалангистами. Это настоящая дайверская Мекка для избранных: дорого, опасно и безумно красиво.

А еще здесь ищут клады. «Пиратским сейфом» или «Островом сокровищ» Кокос называли задолго до того, как Роберт Льюис Стивенсон написал свою знаменитую книгу. Джентльмены удачи часто заходили сюда пополнить запасы воды, еды, древесины и, конечно, припрятать награбленное. Говорят, золота и драгоценностей зарыто в местных джунглях чуть ли не на миллиард долларов. По легенде, здесь покоятся сокровища таких известных пиратов, как Генри Морган — гроза морей и океанов, Бенито Бонито, которого называли Доном Педро и Кровавым клинком, и флибустьеров рангом помельче.

Но самая громкая история Кокоса связана с так называемым золотом Лимы. Испанские власти Перу и самые знатные сеньоры столицы в связи с народными волнениями решили отправить основные ценности домой, в Мадрид. Так как испанских кораблей в порту не было, а время не терпело, на дело подрядили некоего капитана Уильяма Томпсона и его шхуну «Дорогая Мери». Сокровища грузили поздно вечером, объяснив Томпсону, что это важные документы и посуда. Хотя среди прочего была там и двухметровая статуя Девы Марии, отлитая из чистого золота. Крепкая охрана должна была стеречь груз до самой Испании. Томпсон, конечно же, понял, что за сундуки согнувшись в три погибели носят в трюм слуги блистательных сеньоров. Ночью команда капитана перерезала охрану, и шхуна устремилась в открытое море. Обнаружили ее только у берегов Кокоса, но уже пустую, то есть разгруженную. С тех пор сотни экспедиций побывали на острове, но так ничего и не нашли. Почему? Да потому что у них не было карты, где крестиками обозначены места кладов. Сейчас такая свободно продается при отправке туристов на остров. Так что удачи!