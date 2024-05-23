Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о новой внешности и возможностях новой версии медиаплеера от «Сбера».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сбербанк Фото: Сбербанк

«Сбер» представил второе поколение умной ТВ-приставки с поддержкой 4K. Модель SberBox получила ожидаемый индекс 2 в названии и несколько неожиданных изменений. Я успел познакомиться с новинкой и оценить изменения.

В своих решениях разработчики отталкивались, в том числе и от запросов пользователей прежних итераций гаджета. Поэтому инженеры снабдили новинку LAN-разъемом для проводного подключения к интернету. Странно что его не было изначально. Таким же очевидно необходимым выглядит и съемный HDMI-кабель. Теперь комплектный короткий коннектор можно заменить своим, желаемой длины.

Одним из необычных решений стала велкро-липучка как на одежде или обуви. С ее помощью можно зафиксировать SberBox 2 в любом удобном месте на тыльной стороне телевизора. Рабочие поверхности липучки многоразовые, а сколько раз можно переклеивать с места на место ее саму, только предстоит выяснить.

Второе редкое решение обнаруживается на пульте управления. Кнопки громкости вынесены на бок. Знакомое по смартфонам положение позволяет безошибочно управлять звуком даже в темноте. Еще одна находка дизайнеров — новый вариант отсека для батареек в пульте, напоминающий пистолетную обойму с вертикальными посадочными местами. Если пульт вдруг потеряется, его можно найти по звуку. Маячок запускается по нажатию боковой кнопки на самой приставке.

SberBox 2 получила новую внешность. В основе круглая форма с плавными прямоугольными элементами. Сами разработчики увидели в экстерьере турбину. Создатели гаджета подчеркнули, что перемены в дизайне не были самоцелью. Это скорее следствие аппаратных изменений. Количество компонентов и их расположение потребовали круглой платы.

Эстетический вопрос касался степени прозрачности корпуса. Внутренние исследования «Сбера» показали, что пользователям такое решение симпатично. По мнению респондентов, возможность увидеть начинку ассоциируется с технологичностью и прогрессивностью. Из четырех вариантов по росту степени затемнения корпуса выбрали второй. А плату SberBox 2 было решено выкрасить в черный.

Внутри приставки чипсет Amlogic S905Y4 с четырехъядерным Cortex A35 и графическим процессором ARM, 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ хранилища. Поддержка HDMI 2.1, двух диапазонов — Wi-Fi и Bluetoooth 5.0. В части софта фокус сделан на быстром доступе к контенту. А в детском разделе контент можно подобрать, указав возраст зрителя в диапазоне от года до 12 лет.