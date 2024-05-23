Лифты приезжают в срок

Выходящим из строя лифтам предложили продлить срок службы. С таким заявлением на правительственном часе в Госдуме выступил глава «Дом.РФ» Виталий Мутко. Предполагается, что свыше 70 тыс. устаревших подъемников по всей стране будут эксплуатировать еще пять лет. Тогда как в начале 2025 года должен закончиться 25-летний период их эксплуатации. Впрочем, перенос сроков проблему с заменой лифтов все равно не решит. Тему продолжит Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Предельный срок эксплуатации пассажирских лифтов составляет 25 лет с момента первого запуска. Однако теперь время работы устаревших подъемников, которые требуют срочной замены, увеличат до 30 лет, о чем сообщил гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко.

Собеседники “Ъ FM” допускают, что за пять лет управляющие компании смогут найти финансирование на обновление лифтового парка. А пока механизмы, вышедшие из строя, могут простаивать, говорит исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина: «Если какие-то механизмы внутри лифтового оборудования менялись, например, лебедка, то только на основании технического заключения можно продлить срок работы подъемника. Лифт — самая опасная инженерная система в многоквартирном доме. Это вертикальный транспорт.

Жители должны понимать, что если срок лифта продлевается , то может случиться так, что он месяцами будет стоять отключенный. В общем, нужно готовиться к физическим нагрузкам».

В России эксплуатируются более 600 тыс. лифтов. В 2024 году необходимо заменить каждый четвертый. Но денег на обновление очевидно не хватает, о чем неоднократно предупреждали игроки рынка. Основная часть модернизируется в рамках программы капремонта, то есть за счет взносов граждан. Например, в Москве ставка составляет 25,5 руб. за квадратный метр жилья. Но особенно остро проблема с лифтами ощущается в регионах, где плата ниже. И одним увеличением тарифов ситуацию не решить, отмечает генеральный директор ассоциации «Российское лифтовое объединение» Петр Харламов:

«Нужно финансирование. Мы очень надеемся, что правительство все-таки выделит средства на программу. Без этого будет очень сложно. Как собственники жилых помещений мы ежемесячно оплачиваем взнос на капитальный ремонт. В некоторых субъектах сумма взносов не такая большая и ее недостаточно на проведение капитального ремонта многоквартирного дома и в том числе на замену лифта. Это тяжело, конечно, но в тех субъектах, где взнос небольшой, его надо повышать».

За последнее время из России ушли финский производитель лифтов Kone, немецкий TK Elevator и американский Otis. Они занимали пятую долю рынка. Теперь поставляют в основном из Китая и других азиатских стран. В свою очередь отечественные компании не могут покрыть спрос, говорит управляющий партнер аналитической компании bnMAP.pro Ирина Доброхотова:

«Минпромторг всегда опровергал данные, что в России может начаться дефицит лифтового оборудования. Но объемы за 2022 год все равно, они сократились на 40%. Если выпускают, не хватает объемов, а лифты нужны, и вот этот дефицит настал.

На сегодняшний день очень трудно достать скоростные лифты для небоскребов, но из Китая все-таки что-то привозят. Самая главная проблема даже не в самом лифте, а в большом количестве деталей, пусковых механизмов».

В среднем один лифт стоит от 3 млн руб. И за последние годы ценник на них и на сопутствующие механизмы взлетел в два-три раза. А на замену устаревших подъемников к 2025 году потребуется 300 млрд руб.

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Елена Тюленева

Елена Тюленева