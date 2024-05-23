«Появился еще один клуб, который смог дотянуться до мечты»

«Аталанта» выиграла Лигу Европы. В финале второго по значимости европейского клубного турнира, который проходил в Дублине, итальянский клуб обыграл немецкий «Байер» (3:0). Все три мяча забил Адемола Лукман. За развитием событий следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jason Cairnduff , Reuters Фото: Jason Cairnduff , Reuters

«Байер» был безоговорочным фаворитом финала, с точки зрения букмекеров. Еще бы, ведь до матча с «Аталантой» немецкий клуб не проиграл ни одного матча в сезоне и побил множество рекордов Бундеслиги, где, конечно же, стал первым.

Алонсо создал действительно потрясающую команду, которая играет на каких-то запредельных скоростях и решает судьбы матчей на последних секундах. Игроки «Байера» были спокойны, раздавали интервью и позволяли себе разные шутки. Например, Гранит Джака сказал журналистам, что в команде пьют кровь каждое утро. Хаби Алонсо, похоже, сам уверовал в мощь своих футболистов и на пресс-конференции перед игрой долго рассказывал, как ему удалось провести такой крутой сезон. Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини был осторожнее:

«"Байер" — очень организованная команда, они универсальны, умеют защищаться и хорошо возвращать мяч. Результаты, которых они добились в этом сезоне, неслучайны. Но в финале часто все решают мелкие детали».



Гасперини понимал, о чем говорит. Ведь на тот момент он не выиграл ни одного трофея. Да что греха таить, «Аталанта» еще совсем недавно была посредственной командой с невысоким по европейским меркам бюджетом. Где уж тут мечтать о титулах? Но Гасперини, который работает здесь с 2016 года, удалось свершить чудо. Да, он не выиграл скудетто, но своего шанса не упустил. Футболисты «Аталанты» не дали «Байеру» разбежаться, душили прессингом и при этом не забывали атаковать. Когда в ворота чемпионов Германии влетел первый гол, уже на 12-й минуте, это казалось неожиданностью. Создавалось ощущение, что вот сейчас игроки Хаби Алонсо врубят свои запредельные скорости, и все встанет на свои места. Но в этот момент «Аталанта» забила второй.

После перерыва мало что изменилось. «Байер» напоминал мотылька, который бьется в стекло уличного фонаря. Прихлопнула его «Аталанта» на 75-й минуте. К сожалению, Алексей Миранчук на поле так и не появился, но примета осталась: если в еврокубковом финале у клуба есть в составе российский игрок, то этот клуб берет свое.

После финального свистка седовласый Гасперини бегал по полю вместе с игроками, словно юноша. Телекамеры брали крупные планы плачущих от счастья футболистов и болельщиков. Затем вручение медалей и, конечно, кубок над головой под знаменитую песню Queen. Вроде все, как всегда. Но в истории появился еще один клуб, который смог дотянуться до мечты. И, конечно, очередной невероятный сценарий жизни, в котором главный тренер берет первый трофей в 66 лет.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".