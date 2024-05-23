В конце 2025 года начнется производство обновленной Aurus Senat

В конце следующего года в Елабуге начнется серийное производство рестайлинговой версии Aurus Senat. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства промышленности РФ, передаёт «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Церемония запуска серийного выпуска автомобилей Aurus на территории завода Ford Sollers Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров / купить фото Церемония запуска серийного выпуска автомобилей Aurus на территории завода Ford Sollers Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Церемония запуска серийного выпуска автомобилей Aurus на территории завода Ford Sollers Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров / купить фото Церемония запуска серийного выпуска автомобилей Aurus на территории завода Ford Sollers Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров / купить фото

Автомобиль Aurus Senat выпускают в двух версиях: лимузин и седан в базовом и удлинённом исполнении. Первый лимузин в рестайлинговой версии был представлен на инаугурации главы государства.

Ранее сообщалось, что локализация автомобилей Aurus достигла 90%.

"Ъ-Казань"