Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сборная Китая по фехтованию выступит на Играх БРИКС в Казани

Китайская сборная по фехтованию намерена выступить на казанских Играх БРИКС. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на руководителя Федерации фехтования России Ильгара Мамедов.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Сами состязания по фехтованию в рамках Игр БРИКС пройдут в центре волейбола «Санкт-Петербург» в Казани с 19 по 22 июня. Всего разыграют 12 комплектов наград.

«Сегодня мы получили официальный ответ, что Китай готовит делегацию для выступления в фехтовальном турнире на Играх БРИКС. Как мы знаем, китайская сборная очень сильная во всех видах оружия, мы рады приветствовать наших друзей в Казани»,— отметил господин Мамедов.

"Ъ-Казань"

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...