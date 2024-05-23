Сборная Китая по фехтованию выступит на Играх БРИКС в Казани

Китайская сборная по фехтованию намерена выступить на казанских Играх БРИКС. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на руководителя Федерации фехтования России Ильгара Мамедов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Сами состязания по фехтованию в рамках Игр БРИКС пройдут в центре волейбола «Санкт-Петербург» в Казани с 19 по 22 июня. Всего разыграют 12 комплектов наград.

«Сегодня мы получили официальный ответ, что Китай готовит делегацию для выступления в фехтовальном турнире на Играх БРИКС. Как мы знаем, китайская сборная очень сильная во всех видах оружия, мы рады приветствовать наших друзей в Казани»,— отметил господин Мамедов.

"Ъ-Казань"