Сборная Китая по фехтованию выступит на Играх БРИКС в Казани
Китайская сборная по фехтованию намерена выступить на казанских Играх БРИКС. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на руководителя Федерации фехтования России Ильгара Мамедов.
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
Сами состязания по фехтованию в рамках Игр БРИКС пройдут в центре волейбола «Санкт-Петербург» в Казани с 19 по 22 июня. Всего разыграют 12 комплектов наград.
«Сегодня мы получили официальный ответ, что Китай готовит делегацию для выступления в фехтовальном турнире на Играх БРИКС. Как мы знаем, китайская сборная очень сильная во всех видах оружия, мы рады приветствовать наших друзей в Казани»,— отметил господин Мамедов.