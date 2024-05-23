«Очередной вызов для Джо Байдена»

Энтони Блинкен ответил на вопрос относительно снятия ограничений на применение американского оружия по целям в глубине российской территории. Госсекретарь США отметил, что это решать самой Украине. Ранее группа конгрессменов направила соответствующий запрос в Белый дом. Отмену запрета также поддержал спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Владимир Зеленский в последние дни буквально требует от союзников принять действенные меры в ответ на сложную ситуацию на фронтах. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что конечный вердикт зависит от хода боевых действий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Дискуссия о том, нужно ли разрешить Украине применять западное оружие по целям на канонической российской территории дошла до США. Началось все с исторического, можно и так сказать, заявления Эмманюэля Макрона о том, что французские и иные западные войска могут быть отправлены на украинскую территорию.

Не обязательно для участия в боевых действиях, но тем не менее.

Партнеры коллегу в основном не поддержали и даже покритиковали. Однако министр иностранных дел Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон вскоре допустил, что оружие западные союзники на то и поставляют, чтобы его применять по своему усмотрению. Владимир Зеленский со своей стороны не просит, а фактически требует отменить действующие ограничения, ссылаясь на критическую обстановку на фронтах. Понятно, что ставить точку в данном вопросе придется президенту Соединенных Штатов как руководителю всего западного мира.

Министр обороны Ллойд Остин высказался против. Бывший зам госсекретаря Виктория Нуланд — за. Это неудивительно, ведь она в отставке, а отвечать за последствия другим. Но вот спикер Палаты представителей Майк Джонсон, тот, который считался противником помощи Украине и всячески ее задерживал, вдруг сказал, мол, нужно давать отпор и бить по российской территории. Происходящее является серьезным вызовом для Джо Байдена, который нынче предстает в образе центриста-миротворца. Можно еще по-другому сказать — и нашим и вашим.

Только что глава Белого дома пытался ограничить военную помощь Израилю и подвергся жесткой критике. Дональд Трамп этим прекрасно воспользовался. Если президент скажет нет, никаких ударов по России, и фронт в итоге провалится, тогда есть большая вероятность проиграть выборы. Если ответ да, и результата не будет, это вдвойне провал. К тому же добавиться тема нового Карибского кризиса. С одной стороны, обвинения в мягкотелости, с другой, в реакционности. Да, непростое время, ничего не скажешь.

Теоретически можно закрыть глаза, отвернуться — мы, конечно, против, но это они сами. Такая формула не оптимальна, но уж ничего не поделаешь . И вот, собственно, и вердикт, правда, пока лишь от госсекретаря Энтони Блинкена — Украине самой решать, как быть. Америка ни при чем, разве что ракеты не той системы окажутся, не долетят до важных целей.

В этой связи, нужно в очередной раз напомнить, как развивались события: сначала не хотели поставлять танки, потом самолеты F-16 и ракеты ATACMS, но потом все подискутировали и дали зеленый свет.

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