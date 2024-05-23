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Жителя Татарстана задержали за изготовление взрывчатого вещества

Управление ФСБ по Татарстану задержали жителя Актанышского района за незаконное изготовление и хранение взрывчатых веществ. Об этом сообщает «Татар-информ».

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По данным ведомства, в мае этого года мужчина дома изготовил нитрат.тригидразинникеля. Вещество экспертиза признала пригодным для взрыва.

Против задержанного возбудили уголовное дело. Сейчас ФСБ проводит оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по этому делу.

"Ъ-Казань"

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