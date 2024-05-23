22 мая в Казани зафиксированы 181 ДТП, двое погибли, трое пострадали

За 22 мая 2024 года в Казани произошло 181 дорожно-транспортное происшествие. В двух случаях есть погибшие, в трёх — пострадавшие, сообщает пресс-служба городского ГИБДД.

За указанный период было задержано восемь водителей в состоянии алкогольного опьянения и три водителя без права управления транспортным средством. Кроме того, в отдел полиции по подозрению в совершении преступлений было доставлено пять граждан.

«Ъ-Казань»

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