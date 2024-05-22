В Краснодаре изменятся маршруты автобусов №101А и №163А

С 26 мая в Краснодаре изменятся схемы движения автобусов №101А и №163А, сообщили в мэрии.

Конечной остановкой автобуса №101А, курсирующего от х. Октябрьского, станет остановка «Ул. им. Петра Метальникова». Пересесть на трамвай можно будет на ул. Московской.

Автобус №163А при движении по ул. им. Дзержинского будет также проезжать по участку «ул. им. Грибоедова — ул. Ярославская — ул. им. Гастелло».

По данным властей города, до конца мая восемь автобусных маршрутов переведут на работу по брутто-контрактам, схему движения двух из них скорректировали для удобства горожан.

Наталья Решетняк

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