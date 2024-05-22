ИИС пересчитали в меньшую сторону

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) в первом квартале сократилось впервые в истории. Их стало 5,9 млн, на 100 тыс. меньше. Об этом говорится в материалах Центробанка. Регулятор также отмечает, что инвесторы продолжают с осторожностью относиться к ИИС третьего типа. При этом объем портфелей, сообщает ЦБ, незначительно вырос и составил 545 млрд руб. Это произошло по той причине, что переоценка стоимости ценных бумаг компенсировала отток средств клиентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Сокращение объясняется, скорее всего, тем, что старые счета закрываются, а ИИС третьего типа многие инвесторы открывать не торопятся, говорит инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов: «Я думаю, что такая ситуация связана во многом с техническими факторами. Дело в том, что закрываются старые ИИС, которые были открыты еще с 2017 года.

Что касается открытия новых, то, возможно, дело в условиях инвестирования. В частности, увеличивается срок с трех до пяти лет, а в дальнейшем он станет еще больше. Это слишком много, инвесторы не хотят замораживать средства на такой период времени. Кроме того, нельзя вывести дивиденды и купоны с ИИС, то есть они будут аккумулироваться на этих счетах. Это тоже смущает игроков.

Если же говорить в общем об интересе к фондовому рынку, то я бы не сказал, что он как-то сильно снижается.

Мы видим, что индекс Мосбиржи с начала года демонстрирует уверенный рост. Если посмотреть на последние IPO, то идет достаточно большая переподписка практически по всем размещениям. И активно участвует в размещениях розничные инвесторы. Достаточно интересно вкладывать средства в паевые инвестиционные фонды. Это хороший инструмент. Профессионалы управляют деньгами, и вывести деньги с ПИФов можно в любой момент, если фонд открытый. Существуют разные ПИФы под разные типы инвесторов, и, в принципе, многие из них показывают очень хорошую доходность. То есть фондовый рынок развивается достаточно активно, и я надеюсь, что и ИИС тоже на каком-то этапе люди начнут более активно интересоваться».

Согласно данным ЦБ, в течение первого квартала инвесторы открыли 138 тыс. ИИС третьего типа и закрыли 197 тыс. прежних счетов. Такая диспропорция объясняется тем, что раньше многие индивидуальные инвестиционные счета возникали формально, пояснил независимый эксперт финансового рынка Алексей Бушуев: «Взрывообразный рост числа ИИС связан во многом с тем, что банки и брокеры очень активно их продавали.

То есть буквально работала следующая схема: ты перед Новым годом вносишь 400 тыс. руб., а на следующий год получаешь налоговый вычет 52 тыс. руб.; или просто заводишь его, потому что надо выполнять план из серии "откройте его, пожалуйста, дорогой клиент". Собственно, ни для кого не секрет, что это было. Компании выполняли на этом хорошо свой план, свои KPI.

Когда пришло время, граждане начали постепенно закрывать ИИС, особенно те из них, что не были наполнены деньгами, то есть открывались формально».

Как говорится в материалах ЦБ, доля российских акций в структуре активов на ИИС на фоне роста индекса Мосбиржи увеличилась до рекордных 38%.

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Андрей Загорский