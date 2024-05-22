В Казани не хватает более 200 водителей троллейбусов и трамваев

В МУП «Метроэлектротранс» сообщили, что организации требуется 165 водителей троллейбусов и 42 водителя трамвая.

В ведомстве отметили, что нормативная численность по штату составляет 605 водителей, а в трамвайном и троллейбусном депо работают только 398 водителей. Для решения проблемы предприятие привлекает специалистов из соседних регионов России и ближнего зарубежья, в основном из Средней Азии. На предприятии уже работает 341 иностранный гражданин, 157 из них — водители.

«Ъ-Казань»

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