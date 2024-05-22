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Прокуратура проверит пожарную безопасность в порту «Тамань» после пожара

Южная транспортная прокуратура начала проверку после пожара в морском порту «Тамань», сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что пострадавших нет, возгорание ликвидировали.

В ходе проверки установят, было ли нарушено законодательство о пожарной безопасности.

«По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования»,— уточняется в сообщении надзорного органа.

Как писал «Ъ-Кубань», днем в среду, 22 мая, в морском порту «Тамань» в Темрюкском районе Кубани произошло возгорание пластиковых труб на открытой территории на площади 70 кв. м. Тушением занимались 23 человека и шесть единиц техники.

Наталья Решетняк

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