Кубань заняла 19-е место в рейтинге АСИ по качеству жизни

По итогам 2023 года Краснодарский край впервые вошел в топ-20 регионов в рейтинге Агентства стратегических инициатив (АСИ) по качеству жизни, заняв 19-ю строчку.

АСИ составляет рейтинг ежегодно с 2021 года. При его составлении аналитики учитывают 141 показатель по 10 направлениям, включая медицину, образование, жилье и инфраструктуру, экологию, безопасность, соцзащиту и пр.

Лидерство в рейтинге сохранилось за Москвой, Санкт-Петербургом и Тюменской областью. В первую десятку также вошли ХМАО, Татарстан, Московская область, Тульская область, ЯНАО, Сахалинская область, Нижегородская область. Далее идут: Чечня, Башкирия, Белгородская область, Челябинская область, Самарская область, Севастополь, Воронежская область, Калининградская область, Кубань, Свердловская область.

Наталья Решетняк

Оперативные новости «Ъ» из регионов Кубань, Адыгея, Крым в Telegram