Станкам задают команду «стоп»

В Нидерландах пригрозили отключить станки для чипов в случае вторжения Китая на Тайвань. Как пишет Bloomberg, при таком сценарии компания ASML сможет дистанционно вывести из строя свое «самое сложное в мире» оборудование для производства микросхем. Речь идет о литографических станках для работы с экстремальным ультрафиолетом, которые закупает тайваньская TSMC. Одно такое устройство стоит свыше $200 млн. Издание отмечает, что в целях лучшей оценки рисков в Нидерландах даже смоделировали вторжение китайской армии на полуостров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bart van Overbeeke Fotografie / ASML / Reuters Фото: Bart van Overbeeke Fotografie / ASML / Reuters

Технически отключить станки, скорее всего, действительно возможно, отметил главный редактор издания Ferra.ru Евгений Харитонов: «Раньше это называлось бэкдором, дырой в безопасности, с помощью которой условные программисты в начале двухтысячных могли терроризировать своих заказчиков, допустим, в случае неоплаты услуг. Раньше за это судили авторов софта, а сейчас это часть договора. Более того, это прописано в соглашениях, которые заключаются с чипмейкерами.

При таком сценарии полностью реанимировать оборудование не получится. Можно будет сделать разборку до какой-то степени и частично его повторить, но это будет совсем не то же самое.

ASML ушли достаточно далеко вперед относительно конкурентов. Для того чтобы превратить станки во что-то действующее, периодически подаются команды по интернету и это поддерживает работоспособность. Если этого не происходит, то оборудование само выходит из строя. Нужны будут люди, которые смогут эту команду распознать и передать технике лицензионный ключ, который даст команду работать дальше. Второе — понадобятся специалисты, которые знают, как устроены патентованные технологии.

Между тем TSMC говорили о том, что могут взорвать заводы, но это ничем не подтверждено. И на данный момент это 50% всех производимых полупроводников. Китай скупает 49% оборудования ASML. Европа, Ближний Восток и Африка закупают около 20%, Южная Корея — 19%, Тайвань — 13%, и США — всего лишь 11%. КНР понимает риски и приобретает технику впрок. Несмотря на то, что ASML практически монополист, он все-таки не единственный на рынке. Существует еще японское литографическое оборудование и тот же самый китайский SMIC. Но это не позволяет наладить объем чипов, чтобы насытить рынок».

В начале апреля председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом заявил, что тайваньский вопрос — «главная красная черта» в отношениях двух стран. В случае реального военного вторжения индустрия откатится на несколько лет назад, уверен ведущий аналитик акселератора FinTech Lab Сергей Вильянов. Он считает, что быстро заместить оборудование ASML в любом случае будет сложно:

«Покупают у нидерландцев вообще все. Это все создавалось на огромные инвестиции западных корпораций, в первую очередь американских военных компаний. Просто взять и сделать это заново можно, но это время и очень-очень много денег.

Но покупать оборудование на многие десятки миллиардов долларов, чтобы оно имело такой бэкдорчик, очень плохая идея, на это вестись будут все меньше и меньше. И как только появится альтернатива, все радостно побегут в другую сторону.

Может быть, поначалу там будет не 3 нанометров, не 5 нанометра, а 10-15. Но это тоже очень неплохо и абсолютно достаточно на самом деле для 95% задач. Пока же все чипы Apple, все процессоры AMD делаются на мощностях TSMC в Тайване. Без этих вычислительных ядер процессор, в общем, довольно бесполезен. Значительная часть новых процессов Intel делается на мощностях TSMC, все процессоры Qualcomm производятся там же. Частично они их делают на мощностях Samsung, но переносят производство на Тайвань. То есть все крупные игроки в случае такого сценария просто остановят работу, а мы будем пользоваться теми же решениями, что и семь-восемь лет назад».

Как отмечает Bloomberg, тайваньская TSMC в 2023 году впервые стала крупнейшим производителем полупроводников в мире: ее выручка превысила $69 млрд. Для сравнения — Intel заработала $54 млрд, а Samsung Electronics — меньше $51 млрд.

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Елизавета Скобцова