В этом году в Татарстане благоустроят 64 общественных пространства

В 2024 году в Татарстане запланировано благоустройство 64 общественных пространств. Об этом в ходе пресс-конференции сказал замглавы Минстроя региона Алексей Фролов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

По его словам, почти на всех пространствах уже начаты работы по благоустройству. Подписаны соответствующие контракты, найден источник финансирования.

Всего в этом году татарстанцам предложили 274 общественных пространства для благоустройства.

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"Ъ-Казань"