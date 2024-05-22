В этом году в Татарстане благоустроят 64 общественных пространства
В 2024 году в Татарстане запланировано благоустройство 64 общественных пространств. Об этом в ходе пресс-конференции сказал замглавы Минстроя региона Алексей Фролов.
Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ
По его словам, почти на всех пространствах уже начаты работы по благоустройству. Подписаны соответствующие контракты, найден источник финансирования.
Всего в этом году татарстанцам предложили 274 общественных пространства для благоустройства.
Читайте нас в Telegram