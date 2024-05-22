Волынец призвала запретить продажу сигарет лицам младше 21 года

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец призвала запретить продажу сигарет в РФ людям младше 21 года. С таким предложением она обратилась к вице-спикеру Госдумы Анной Кузнецовой с просьбой инициировать разработку законопроекта. Об этом сообщает журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: tatarstan.ru Фото: tatarstan.ru

По словам госпожи Волынец, каждый год, по данным ВОЗ, в мире гибнет до 8 млн человек от курения и от табачного дыма. Также из-за употребления табака вырастает бедность, поскольку россияне тратят на эти цели деньги, которые могли бы быть использованы для базовых потребностей. При этом, отказаться от этих трат человеку сложно, так как курение вызывает сильную зависимость.

Помимо того, омбудсмен добавила, что связанные с употреблением табака заболевания могут усилить тяжесть от коронавируса.

"Ъ-Казань"

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