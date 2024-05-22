Сады расцветут освоением

Росреестр вновь попытается решить проблему заброшенных садовых участков. Служба разработала поправки, согласно которым собственник должен начать освоение земли в течение трех лет. Законопроект одобрило правительство, сообщили «Ведомости» со ссылкой на два источника. Что именно придется сделать на участке, пока неясно, перечень критериев должны разработать в январе 2025 года. На недосказанность обратил внимание и Минюст. В своем заключении ведомство подчеркнуло, что подобные земли граждане могут использовать и для отдыха.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Вероятно, инициатива разработана по образцу нормы о сельхозугодиях, предполагает член палаты адвокатов Москвы Артур Айрапетов: «Информация, которая исходит из указанного ведомства, напоминает закон о сельскохозяйственных угодьях, где действительно предусмотрена санкция в виде того, что государство забирает обратно земельный участок в случае его неосвоения собственником или арендатором. Этот закон достаточно хорошо работает, он себя оправдывает, и я думаю, в случае садоводства он также будет оправдан.

Понятие освоения как такового в законе не указано, но мы понимаем, что оно означает необходимые работы на земельном участке с целью ведения деятельности согласно его разрешенному использованию. Здесь будет очень важно получить постановление правительства по аналогии с землями сельхозугодий. В нем будут указаны те критерии, по которым можно будет проверяющим надзорным органам сделать выводы об использовании участка, о его освоении или неиспользовании.

Критерии должны быть достаточно обширны, потому что садоводческие участки бывают различных типов, в различных местностях. Бывает участок, где реально невозможно использовать все 100% земли под садоводческие цели. Допустим, он заросший лесным массивом. Поэтому в этих критериях устанавливается минимальное процентное соотношение освоения участка».

Сейчас законом установлены признаки неиспользования только сельхоз земель. Это, например, сорняки на половине участка, самовольные постройки, загрязнение химическими веществами и захламление предметами, которые не имеют отношения к хозяйству. Эти критерии могут стать основанием для изъятия.

Норма Росреестра для садовых участков будет менее жесткой, считает эксперт «Народный фронт. Аналитика» Павел Склянчук. По его мнению, служба таким образом пытается решить еще одну проблему, когда угодья скупаются для передачи застройщикам: «Предприимчивые граждане скупают различные земельные участки, в том числе предназначенные для садоводческой деятельности, для того, чтобы в перспективе их перепродать девелоперам.

Города застраиваются по периметру, соответственно, то, что раньше было огородами, теперь застраивается большими панельными домами. Росреестр, увидев эту проблему, предлагает решение, чтобы в течение трех лет после приобретения земельного участка владелец приступал к его освоению. Немножко отличается правовой режим от понятия использования земельного участка, он, скажем так, не вторгается в гражданские отношения купли-продажи земельных участков. /Он именно со стороны государства следит за тем, чтобы были какие-то разумные сроки, свидетельствующие о том, что приобретатель земли сделал это для того, чтобы ее использовать по назначению.

Речь не будет идти о каком-то автоматическом изъятии, но это послужит поводом для того, чтобы рассмотреть через суд вопрос о возвращении земли в публичную собственность. Как правило, это земли, которые принадлежат муниципалитету, государству».

Как пишут «Ведомости», сейчас в России заброшено 10-15% участков. За неиспользование земли, предназначенной для постройки жилья, садоводства или огородничества существует штраф. Для физлиц он не превышает 1,5% кадастровой стоимости, но составляет не менее 20 тыс. руб.

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Елена Иванова