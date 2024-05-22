В морском порту «Тамань» произошел пожар

Днем в среду, 22 мая, в морском порту «Тамань» в Темрюкском районе Кубани произошел пожар. В экстренных службах информацию о возгорании получили в 12:42, сообщили в пресс-службе краевого главка МЧС.

В течение 10 минут на место прибыли первые пожарные расчеты. Было установлено, что произошло возгорание пластиковых труб на открытой территории на площади 70 кв. м. К 13:43 огонь локализовали на той же площади. В 14:58 ликвидировали открытое горение, в 15:08 — последствия пожара.

Тушением занимались 23 человека и шесть единиц техники. О пострадавших не сообщается. Причины пожара не уточняются.

Вячеслав Рыжков

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