Россияне разъезжаются из Турции

Россияне массово покидают Турцию из-за проблем с видом на жительство. Как пишет Reuters, число граждан РФ с одобренным ВНЖ с конца 2022 года сократилось на треть. Сейчас их чуть меньше 100 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

О том, как усложнилась жизнь россиян в Турции, рассказала руководитель корпоративного отдела компании «Визаход» Наталья Волкова: «Это было принято в октябре 2023 года, но для того, чтобы начался отток, должно было пройти время. Допустим, граждане подают документы на ВНЖ, и в результате он не продлевается. Сложности возникли в связи с тем, что увеличился порог стоимости недвижимости, был сокращен список районов проживания и, соответственно, локаций для покупки недвижимости. Ранее ВНЖ выдавали даже при аренде. На данный момент такой документ предоставляют только владельцам жилья.

Сыграло роль и ужесточение требований банков к открытию счета и некоторых других факторов. Пока же россияне переезжают в основном в безвизовые страны. В Европе это, например, Черногория».

В октябре прошлого года турецкие власти увеличили порог стоимости недвижимости, которой нужно владеть, чтобы подать документы на ВНЖ. Теперь минимальная цена составляет $200 тыс. Раньше иностранцы могли рассматривать варианты в маленьких городах за $50 тыс. и в мегаполисах — за $75 тыс. Кроме того, государство ограничило количество районов, в которых иностранцы могут купить квартиру или дом, рассказала “Ъ FM” дизайнер из Турции Милана Воронина:

«Те районы, в которых приезжие обычно покупали жилье, теперь для них закрыты, и там вообще не получить ВНЖ, за сколько вы бы ни приобрели актив. В тех вариантах, которые остались, например, в центре Аланьи, конечно, нет никаких квартир за $75 тыс.

Цены стартуют $120-$150 тыс., и речь идет о старом турецком доме в очень плохом состоянии и далеко от моря.

Что касается цен в общем, то в валюте все выросло. Но мы-то все равно сравниваем их в лирах. И, условно, если раньше какой-нибудь бублик стоил 0,5 лир, то сейчас обойдется в 10 лир. Очень много товаров, которые подорожали минимум на 300%. Когда редко покупаешь какую-то продукцию, например, корм для кота, то очень сильно удивляешься, как изменилась его стоимость за полтора месяца. Дорого все».

Ранее власти Турции сообщали, что ужесточения затронут и краткосрочные виды на жительство, в частности, разрешения на проживание в стране в связи с учебой в вузе, воссоединения с семьей, проведения научных исследований или открытия бизнеса.

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Анна Кулецкая