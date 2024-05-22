Сквер Гатова в Краснодаре планируют благоустроить к концу сентября

В Краснодаре заключили контракт на обновление сквера Гатова. Подрядчик уже приступил к работам. Завершить обновление планируют к концу сентября, сообщает пресс-служба мэрии. Работы проводятся по нацпроекту «Жилье и городская среда».

«В итоге появятся детские и спортивные площадки, постараемся максимально сохранить зеленые насаждения. А еще полностью обновим плиточное покрытие, обустроим фотозоны и поставим памятник легендарному артисту Леонарду Гатову»,— написал в своем Telegram-канале глава Краснодара Евгений Наумов.

Параллельно обновляют сквер Памяти Героев-танкистов в поселке Колосистом. Там уже демонтировали старые пешеходные дорожки и укладывают новые бордюры и тротуарную плитку. Кроме того, в сквере идут работы по обустройству основания под спортивные и детские площадки. Новая территория для прогулок появится также до конца сентября.

Татьяна Ручкина

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