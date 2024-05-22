Казанца осудят за незаконный вывод из страны 50 млн рублей

В Казани суд рассмотрит дело местного жителя по обвинению в мошенничестве и незаконном выводе средств за границу. Об этом сообщает управление СКР по Татарстану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Следствие полагает, что в 2021 году подсудимый незаконно перевел за рубеж 50 млн руб. по фиктивным внешнеторговым контрактам на поставку сыра.

Также в СКР считают, что в 2021-22 годах казанец произвел фальсифицированные молочные продукты из технических жиров с фальсифицированными этикетками и поставил продукцию потребителям в различные субъекты РФ под видом сертифицированной молочной продукции. Ущерб от его действий составил 31 тыс. руб.

"Ъ-Казань"

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