Казанца осудят за незаконный вывод из страны 50 млн рублей
В Казани суд рассмотрит дело местного жителя по обвинению в мошенничестве и незаконном выводе средств за границу. Об этом сообщает управление СКР по Татарстану.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Следствие полагает, что в 2021 году подсудимый незаконно перевел за рубеж 50 млн руб. по фиктивным внешнеторговым контрактам на поставку сыра.
Также в СКР считают, что в 2021-22 годах казанец произвел фальсифицированные молочные продукты из технических жиров с фальсифицированными этикетками и поставил продукцию потребителям в различные субъекты РФ под видом сертифицированной молочной продукции. Ущерб от его действий составил 31 тыс. руб.
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