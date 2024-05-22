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В Адыгее 22 мая включили сирены

В Адыгее проверили системы оповещения. Жители населенных пунктов услышали сигнал около 15:00.

Сначала прозвучали электросирены. После этого по громкоговорителю было озвучено сообщение о проверке.

Сирены прозвучали в разных муниципалитетах республики. Их слышали в том числе в Майкопе, в районе ТРЦ «Мега Адыгея-Кубань», в ауле Новая Адыгея, Гиагинском районе и других.

«Целью проверки является отработка своевременного доведения проверочных сигналов и информации до населения»,— отмечали в пресс-службе администрации Гиагинского района.

Татьяна Ручкина

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