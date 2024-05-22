80 казанских дворов вошли в топ-200 территорий для благоустройства в 2025 году

80 дворов Казани оказались в топ-200 территорий Татарстана для благоустройства в следующем году по программе «Наш двор». Об этом сообщает мэрия города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Всего в голосовании приняли участие 222,5 тыс. человек, включая почти 80 тыс. казанцев, что на 10% больше, чем годом ранее.

В 2025 году в Казани, в частности, планируется благоустроить по 20 дворов в Авиастроительном и Ново-Савиновском, Вахитовском и Приволжском, Кировском и Московском, Советском районах города.

"Ъ-Казань"

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