РНКБ увеличил лимит экспресс-кредитования для представителей малого бизнеса

РНКБ увеличил лимит экспресс-кредитования для клиентов малого бизнеса до 50 млн рублей. Экспресс-кредит можно получить как в форме кредита, так и в форме овердрафта, при этом заявки на экспресс-кредитование рассматриваются в течение одного дня.

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Экспресс-овердрафт подразумевает предоставление денежных средств на расчетный счет заемщика для пополнения оборотных средств и оплаты расчетных и кассовых документов. Услуга имеет возобновляемый характер использования, срок возврата каждого транша — 60 дней.

Экспресс-кредит — это универсальный кредит на любую бизнес-цель, который может быть выдан как единоразово, так и в виде невозобновляемой кредитной линии.

Преимуществом экспресс-кредитования является отсутствие требования предоставления залога и финансовой отчетности.

Для представителей бизнеса, которые не являются клиентами РНКБ, экспресс-кредитование также позволяет получить финансирование по упрощенной процедуре в пределах до 15 млн рублей (кредит) и до 20 млн рублей (овердрафт). В РНКБ необходимо предоставить выписку по расчетному счету из обслуживающего банка, на основании данных которой будет рассчитан лимит. Открытие расчетного счета осуществляется после положительного решения.

Для бизнеса, срок регистрации которого составляет менее 12 месяцев, РНКБ предоставляет финансирование на следующих условиях:

с регистрацией от 3 месяцев(для клиентов РНКБ): до 1 млн рублей на основании информации про обороты по расчетным счетам при условии поступления средств по договору эквайринга;

с регистрацией от 6 месяцев (для клиентов РНКБ и других банков): до 1,5 млн рублей на основании информации про оборотах по расчетным счетам, независимо от банка.

Таким образом, РНКБ создает комфортные условия для доступа малого бизнеса к оперативному финансированию, в том числе на начальном этапе развития компании. Подробнее с условиями кредитных продуктов можно ознакомиться на официальном сайте банка в разделе "Юридическим лицам–Кредитование бизнеса".

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