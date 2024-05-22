Производство молочных продуктов в Крыму за 4 месяца 2024 года выросло на 10%

В Крыму производство молочных продуктов с января по апрель 2024 года составило 26,2 млн кг/л, что на 10,3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, когда в оборот было введено 23,7 млн кг/л. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки «Честный знак»)

В свою очередь выпуск этой продукции в Краснодарском крае за указанный период достиг 209,9 млн кг/л, что на 3% больше, чем в январе—апреле 2023 года (203,9 млн кг/л).

В соседней Ростовской области за четыре месяца этого года производство молпродуктов было равно 46 млн кг/л. Это на 9,4% выше, чем в таком же периоде прошлого года, когда в оборот ввели 42,1 млн кг/л.

«Прирост производства молочной продукции в стране объясняется несколькими факторами. В первую очередь растет спрос на молочную продукцию, а за ним и объемы производства. Еще одна важная причина, по которой фиксируется рост рынка,— обеление отрасли после введения маркировки. Добросовестный бизнес занимает освободившиеся от нелегальных производителей ниши, что дает возможность открывать новые производства и наращивать объемы выпуска, а аналитические данные системы являются дополнительным инструментом для развития»,— отметили в пресс-службе ЦРПТ.

Анастасия Никишова

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