Мэрия Сочи проиграла иск о сносе части гостиницы бизнес-класса Korse

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрит жалобу администрации Сочи к ООО «Новая техника» на решение об отказе в удовлетворении иска о сносе части незаконно надстроенных этажей в апартаментном комплексе бизнес-класса Korse в центре города. Материалы дела опубликованы в картотеке арбитражных дел.

Согласно материалам дела, в 2013 году мэрия Сочи обратилась в краевой арбитраж с заявлением ООО «Новая техника» о сносе надстроенных этажей здания в Центральном районе города по Курортному проспекту, 71. Исковые требования были удовлетворены в полном объеме, апелляционная инстанция поддержала это решение. В июне 2023 года застройщик обратился в суд с заявлением о пересмотре решений по вновь открывшимся обстоятельствам. Суд отменил ранее принятое решение о сносе части здания, так как демонтаж части здания повредит общую конструкцию комплекса. Кроме того, у здания есть долевые собственники, которые успели оформить право собственности.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Новая техника» зарегистрировано в 1992 году в Сочи. Основной вид деятельности — услуги по доставке продуктов питания, рестораны. Учредитель — Зураб Хорава. Убыток общества за 2015 год составил 1,2 млн руб. (более свежие финансовые показатели компании не опубликованы).

Из решения суда следует, что земельный участок площадью 2,9 тыс. кв. м под спорным объектом принадлежит на праве собственности ООО «Новая техника». В октябре 2011 года мэрия Сочи выдала обществу разрешение на строительство 2-этажной гостиницы общей площадью 1,4 тыс. кв. м. Однако к 2013 году вместо двухэтажного здания застройщик возвел 13-этажный объект.

В июле 2022 года Центральный районный суд Сочи удовлетворил требования 11 человек о признании права собственности на недвижимое имущество в спорном здании. В рамках дела установлено, что истцы заключили договоры инвестирования в строительство гостиницы.

Судебная экспертиза показала, что гостиница апартаментного типа соответствует в целом строительным, противопожарным нормам и требованиям, предъявляемым к нежилым помещениям. «Приведение спорного объекта в соответствие с разрешением на строительство (снос с 5-го по 13-й этаж) не представляется возможным»,— заключил эксперт.

Экспертиза показала, что объект возможно эксплуатировать в построенном виде. При его эксплуатации не создается угроза безопасности третьих лиц, а также не затрагиваются права и законные интересы третьих лиц и не создается угроза жизни и здоровью граждан при их эксплуатации.

При этом в октябре 2020 года мэрия Сочи сообщала, что начался снос восьми этажей самостроя. «К январю 2015 года, когда судом было принято решение о демонтаже незаконно надстроенных этажей, на участке был уже 13-этажный объект»,— комментировал тогда замначальника управления муниципального земельного контроля Аслан Ачмизов.

В декабре 2023 года на сервисах бесплатных объявлений появилось сообщение о старте продаж апартаментов в АК KORSE. Цена за квадратный метр составляла 600 тыс. руб. Несмотря на продолжающийся судебный спор по сносу объекта, на портале «ЦИАН» на сегодняшний день опубликовано объявление о продаже двухкомнатных апартаментов площадью 60 кв. м в комплексе за 39 млн руб.

Тат Гаспарян

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