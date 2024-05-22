Ейск и Кабардинка вошли в топ-10 популярных направлений на лето у россиян

Ейск и Кабардинка заняли последние места в топ-10 популярных направлений в летнее время у россиян. Всего в составленный сервисом «Твил» рейтинг вошли пять населенных пунктов Краснодарского края.

В Ейске средняя стоимость размещения составляет около 3,5 тыс. руб. за ночь. В городе у Азовского моря россияне планируют один из самых продолжительных отпусков — в среднем 10 ночей.

В Кабардинку жители страны планируют поехать на восемь ночей. Средняя стоимость отеля за сутки размещения составит 4,9 тыс. руб.

Самым популярным местом для отдыха традиционно является Сочи, на который приходится почти четверть всех бронирований на лето в России. Туда едут в среднем на девять ночей. Стоимость размещения за одну составляет около 4,6 тыс. руб. На втором месте по популярности — Анапа, которая, как и Ейск, стала рекордсменом по продолжительности отдыха — 10 ночей. Средняя стоимость размещения составляет 4,2 тыс. руб. На курорт приходится 12% всех летних бронирований.

Геленджик оказался на четвертом месте в рейтинге популярных направлений. На курорт россияне планируют поехать в среднем на девять ночей. Стоимость размещений в городе составляет 4,8 тыс. руб. за ночь.

Пятое и шестое место занимают Ялта и Феодосия соответственно. Туда жители России планируют отправиться в среднем на девять ночей. Стоимость одной составит в городах 4,7 тыс. руб. и 3,6 тыс. руб. соответственно. На восьмом месте оказался еще один крымский город — Алушта. Туда россияне планируют поездки также в среднем на девять ночей. Стоимость размещения составит 4,1 тыс. руб.

В рейтинг также вошел Санкт-Петербург, город занял третье место. Туда хотят отправиться на шесть ночей, стоимость одной составит около 4,6 тыс. руб. Еще одним популярным направлением на лето стала Гагра. Туда россияне планируют ехать на восемь ночей. Стоимость одной составит около 4,8 тыс. руб.

Татьяна Ручкина

Оперативные новости «Ъ» из регионов Кубань, Адыгея, Крым в Telegram