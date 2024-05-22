Жилой район «Патрики» от ГК ТОЧНО признан лучшим комплексом в России

ТОП новостроек России по потребительским качествам ЖК среди домов повышенной этажности бизнес-класса возглавил жилой район «Патрики».

Жилой район «Патрики» федерального девелопера ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) возглавил рейтинг в России среди домов повышенной этажности бизнес-класса, по версии рейтинга ЕРЗ.РФ.

Единый ресурс застройщиков — один из авторитетных порталов, который формирует рейтинг новостроек, в том числе по потребительским качествам. Жюри оценивает каждый объект по многочисленным параметрам, в том числе техническим характеристикам жилья, социальной инфраструктуре, транспортной доступности, дворовому пространству, безопасности. Это важные критерии при покупке жилья для конечного потребителя.

Рейтинг ЕРЗ.РФ сформирован по состоянию на май 2024 года.

Напомним, ГК ТОЧНО возводит новый большой район в Краснодаре в периметре улиц Старокубанская, Сормовская и Лизы Чайкиной. Объект строят с соблюдением принципов комплексного развития территорий.

«Патрики» займут площадь 24 га и будут состоять из пяти кварталов переменной этажности — 5–18 этажей, рассчитанных на 4275 квартир. Архитектуру всех зданий выполнят в европейской стилистике с современными фасадами и панорамными окнами. На территории предусмотрены подземный двухуровневый паркинг для жильцов и гостевые наземные парковки общей вместимостью 4000 машино-мест.

Двор будет обустроен детской игровой и спортивной инфраструктурой с оборудованием из безопасных материалов.

В спортивном кластере запланированы воркаут-зоны и современные площадки для командных видов спорта. При этом в «Патриках» можно будет заниматься спортом не только на открытом воздухе во дворе, но и в фитнес-клубе Balance, который построят на территории комплекса.

В периметре жилого района расположатся три детских сада на 800 мест и инновационная школа на 1550 учеников, а также развивающие центры и студии дополнительного образования.

«Патрики» от ГК ТОЧНО претендуют на звание нового «неисторического» центра города. Причина тому — расположение и ультрасовременная инфраструктура комплекса. Проект включает гранд-аллею с зонами отдыха, арт-объектами, искусственными водоемами и коммерческим кластером, где расположатся известные рестораны с летниками, крупные сетевые магазины и именитые бренды.

С трех сторон «Патрики» будут окружены пешеходными бульварами-гульварами с тенистыми деревьями, цветниками и газонами, пешеходными и велодорожками, качелями, зонами отдыха и атмосферной вечерней подсветкой. А по ул. Сормовской уже в этом году ГК ТОЧНО откроет первую в России Аллею славы бокса, главным арт-объектом которой станет бронзовая скульптура «Будущий чемпион».

Строительство жилого района началось в декабре 2022 года. Первую очередь планируют сдать в 1–3-м кварталах 2025 года.

Отметим, что федеральный девелопер ТОЧНО занимает 4-е место в России по потребительским качествам жилых комплексов и 6-ю строку по объему текущего строительства в стране в рейтингах ЕРЗ.РФ.

Жилой район «Патрики» — ООО СЗ КАПИТАЛЪ Застройщик входит в ГК ТОЧНО С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте https://наш.дом.рф/

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